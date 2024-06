Arriva il Trenino, non ci sono i binari 

Il viaggio inaugurale del Trenino Verde è dietro l’angolo. Ma quando mancano quattordici giorni all’accensione dei motori la ferrovia non è ancora stata completata. In via Lungomare, a due passi dalla stazione, mancano i binari, le traversine sono poggiate sul muretto che incornicia l’area riservata al transito del vettore turistico. Nelle ultime settimane i lavori sono andati avanti a rilento, tanto che ora le squadre di operai e tecnici sono costrette agli straordinari. Mercoledì e giovedì il cantiere è rimasto deserto, venerdì e ieri il personale è tornato in forze. È dunque corsa contro il tempo per riuscire a garantire il crono-programma annunciato due mesi fa, in occasione della seduta di Giunta della Fondazione del Trenino Verde storico della Sardegna che si è tenuta a Lanusei.

L’attesa

Il sito ufficiale del Trenino Verde annuncia la partenza il 16 giugno, alle 9, due giorni dopo la data annunciata. Costo 12 euro. Due viaggi programmati a settimana (venerdì e domenica) fino a ottobre. L’offerta prevede, eventualmente per gli altri giorni, anche l’opzione charter. Bene ma non benissimo, perché a due settimane scarse all’inaugurazione del servizio turistico sono ancora in corso gli interventi infrastrutturali sulla ferrovia. Ma il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, di recente eletto segretario della Fondazione, di cui era già componente della Giunta, rassicura: «Sarà tutto pronto in tempo per il viaggio inaugurale». Di più, il personale addetto interverrà anche nei passaggi a livello dell’abitato per adeguare il transito veicolare, in alcuni tratti reso critico in seguito a opere di manutenzione quantomeno discutibili, come nel caso di via Baccasara, all’incrocio tra via Peschiera e via Dante. Che il tracciato ferroviario sia un cantiere aperto in vista dell’inaugurazione della stagione lo conferma anche la presenza di reti arancioni nei caselli di via San Michele e viale Santa Chiara.

Ponte fuori servizio

Come lo scorso anno, il Trenino arriverà soltanto fino a Lanusei. Il viaggio è lungo 35 chilometri e la sua durata è di due ore e mezza. Lasciata Arbatax, il convoglio attraversa Tortolì e si dirige verso l’interno tra una vegetazione sempre più folta e, dopo Elini, permette di ammirare ampie vedute panoramiche. Gairo e (soprattutto) Seui restano mete ancora lontane da ripristinare. A margine dell’assemblea di Lanusei, Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst, aveva espresso l’auspicio di poter contare, in tempi brevi, su un esito positivo dalla gara d’appalto per la ripresa dei lavori di manutenzione delle travate metalliche di Niala.

