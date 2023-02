Arriva il tesoretto dai turisti 

Tariffe invariate rispetto al 2022 ma l’imposta di soggiorno sarà estesa anche ai mesi di maggio e ottobre per un incasso stimato di oltre settecentomila euro. Un tesoretto che l’amministrazione comunale di Castiadas vuole utilizzare (anche) per la riscoperta dei siti archeologici: «Cercheremo - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - di dare la massima attenzione al territorio sotto ogni punto di vista, dal decoro sino alla riscoperta e valorizzazione della nostra storia partendo dai nuraghi». A disposizione ci sono già centocinquantamila euro del 2022 «con i quali - aggiunge il primo cittadino - renderemo sempre più visitabile Sa Dom’e S’Orcu, il nuraghe sulla collina di fronte a Villa Rei. L’obiettivo è inoltre quello di stimolare i giovani del paese a far sì che possano trovare occupazione con il turismo archeologico e culturale».

Gli introiti dell’imposta di soggiorno del 2023 saranno utilizzati, nel complesso, per undici interventi. Fra i principali figurano 158 mila euro per la gestione parchi e giardini, 134 mila per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, 72 mila per le info turistiche e il museo, 61 mila euro per la pulizia spiagge, 60 mila per il salvamento a mare, 45 mila euro per i bagni chimici e 50 mila euro per feste e manifestazioni varie. Le tariffe dell’imposta di soggiorno partono da un euro al giorno per campeggi e strutture extralberghiere e arrivano a tre euro e 50 centesimi per i cinque stelle. Tre euro invece per i quattro stelle e due euro e cinquanta per le strutture classificate come tre stelle. «Per la previsione di incasso - conclude - facciamo riferimento agli introiti del 2022 che sono pari a circa 700 mila euro. Con l’applicazione dell’imposta a maggio e giugno e un numero di presenze che ci auspichiamo superiore la somma nel 2023 potrebbe avvicinarsi o addirittura superare gli 800 mila euro».

Un introito simile per quest’anno è stato stimato anche dal Comune di Muravera (850 mila euro): in questo caso circa un terzo è stato destinato agli eventi e alle manifestazioni, a partire dalla Sagra degli agrumi in programma il 23 aprile. Di un altro livello invece il Comune di Villasimius: gli introiti nel 2023 potrebbero toccare quota due milioni di euro.

