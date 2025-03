Arriva il Tempio: per il Budoni è l’ultimo ostacolo  

Tutti in campo dalle 15 per una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva sotto più aspetti. Si gioca oggi il 27esimo turno in Eccellenza, il quartultimo del campionato, e tutti gli occhi sono puntati sul big match tra la capolista Budoni e il Tempio, terzo in classifica: vincere per i padroni di casa significherebbe avere in tasca la promozione in Serie D perché il Monastir se anche vincesse - ed è probabile accada - resterebbe comunque a sei lunghezze dalla vetta con soli nove punti in palio.

Giornata clou

Ecco perché la sfida odierna è fondamentale: un successo dei galletti potrebbe in linea teorica riaprire i giochi per il vertice, anche se i galluresi in linea teorica possono permettersi un passaggio a vuoto proprio in relazione al margine di sicurezza accumulato sinora sulle rivali. Certo per gli ospiti non sarà semplice perché la battistrada in questo campionato non ha mostrato debolezze e ha perso una sola volta. In ogni caso tutto può accadere e inoltre chi insegue non può più sbagliare e il Monastir ha un impegno assai gravoso nella tana del Calangianus, settimo e teoricamente ancora in corsa per gli spareggi promozione. Non ci si può distrarre.

Poco dietro

Ossese e Iglesias, più staccate al quarto e quinto posto, devono vincere e sperare che chi le precede rallenti per ridurre il gap che oggi (dieci punti dalla terza posizione) non consentirebbe la partecipazione ai playoff. I bianconeri sassaresi ospitano il San Teodoro (in lotta per la salvezza), i rossoblù attendono la Nuorese (quasi salva).

Salvezza

In coda invece la situazione è disperata per il Ghilarza, ultimo a quota 16 e a -10 dai playout: oggi è in programma lo scontro diretto con la Ferrini, che ha proprio 26 punti, e gli oristanesi devono assolutamente vincere per non chiudere già oggi il proprio torneo con un’amara retrocessione. Viceversa i cagliaritani puntano a fare bottino pieno per abbandonare la zona a rischio. Anche perché ha lo stesso obiettivo il Barisardo di scena a Gavoi col Taloro e contemporaneamente si gioca la sfida tra Alghero e Carbonia, altre due squadre che galleggiano tra playout e salvezza: perdere potrebbe costare carissimo.

