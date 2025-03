Arriva il taxi sociale: nuovo servizio per i cittadini 

Il taxi sociale a Carloforte diventa realtà: da martedì prossimo si raccoglieranno le prenotazioni per accompagnare negli ospedali o nei centri medici gli anziani, i disabili, più in generale le persone che non possono contare su una rete famigliare per raggiungere Carbonia, Iglesias e Cagliari per visite mediche o cure fisiche e riabilitative, considerando anche lo svantaggio geografico di trovarsi su un’isola.

«Il taxi sociale era uno dei punti qualificanti del nostro patto con i cittadini – dice il sindaco Stefano Rombi – siamo molto felici di averlo realizzato». Nei mesi scorsi è stato approvato il regolamento del taxi sociale. Il servizio è finanziato dalla Regione e dal Comune di Carloforte, con il supporto della Delcomar e della società Lexant Legally Yours. «Sin dall’inizio abbiamo riscontrato grande interesse intorno a questo progetto – dice Betty Di Bernardo, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali – c’è una vasta platea di anziani, disabili e persone bisognose di cure che per diversi motivi hanno difficoltà a raggiungere ospedali e centri medici. Adesso, anche grazie alla collaborazione e all’interesse di tanti, siamo riusciti a realizzare questo servizio».

Dal 25 il Comune comincerà a raccogliere le richieste dei viaggi per raggiungere i presidi sanitari. Per le prenotazioni ci si dovrà rivolgere al Centro Sociale dell’Ex Cisternone o chiamare lo 0781 8589000.

