Arriva il sì del Consiglio al nuovo Centro sanitario Sant’Anna 

Primo step superato im vista della realizzazione del Centro sanitario assistenziale Sant’Anna. Con 14 voti a favore e 8 astenuti, il Consiglio comunale ha adottato il Piano attuativo in zona G1, a Donigala, per costruire una struttura per anziani (Rsae comunità integrata) ma anche una residenza per malati psichiatrici e per interventi socio riabilitativi.

Il compito di illustrare in Aula l’iniziativa che la società Alf investment intende realizzare è stato dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu: il piano di lottizzazione riguarda 10mila metri quadrati a Donigala, è prevista l’edificazione di 22.500 metri cubi a fronte dei 40.000 realizzabili, con una altezza massima edificabile di 10-11 metri a fronte dei 20 realizzabili.

«Il progetto prevede la realizzazione di una Rsa con 67 posti letto, specializzata nell'accoglienza di soggetti non autosufficienti, una Comunità integrata per anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio con 28 posti letto, e una Struttura residenziale psichiatrica per Interventi Socio Riabilitativi specializzata in riabilitazione di persone affette da disturbi psichiatrici con 30 posti letto», ha sottolineato Cuccu.

Il progetto però avrà il via libera definitivo dopo un ulteriore passaggio in Consiglio comunale anche se non ci dovrebbero essere grossi problemi per l’approvazione finale. ( )

