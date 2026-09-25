Arriva il servizio “recall” per garantire le visite mediche alla Asl 

Imminente avvio del servizio “recall” nelle strutture della Asl Sulcis Iglesiente. Lo ha annunciato l’azienda sanitaria che ha messo in evidenza come un appuntamento per una visita o un esame diagnostico che non può essere utilizzato possa diventare un'opportunità per un altro cittadino. Prenderà il via mercoledì primo ottobre e punta a ridurre le mancate presentazioni per una gestione più efficiente delle liste d’attesa. Il sistema accompagnerà il cittadino nei giorni precedenti alla prestazione, attraverso un messaggio inviato dal Cup, con la richiesta di confermare oppure disdire l'appuntamento. In assenza di risposta, seguirà un contatto telefonico per verificare l'effettiva intenzione di utilizzo o disdetta della prenotazione. «Ogni appuntamento non utilizzato e non disdetto è una prestazione che rischia di andare persa. Per questo abbiamo scelto di introdurre un servizio di “recall” che aiuti il cittadino a ricordare l’appuntamento e, se necessario, a comunicarne per tempo la disdetta - sottolinea il Direttore generale della Asl Paolo Cannas - liberare un appuntamento significa poterlo rimettere a disposizione di un'altra persona. È un gesto di attenzione che può produrre un beneficio per tutta la comunità». Il nuovo servizio punta così a rendere più semplice la gestione delle prenotazioni e a rafforzare la collaborazione tra cittadini e sistema sanitario. L'iniziativa interviene su uno dei problemi che incidono sulla disponibilità delle prestazioni: gli appuntamenti prenotati e non utilizzati senza preventiva disdetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA