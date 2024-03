Arriva il Rally, cambia la viabilità 

Nel weekend torna il rally del Sulcis Iglesiente e per due giorni il rombo dei motori accompagnerà cittadini e turisti dei centri del territorio inseriti nel percorso. Per questo un po’ ovunque sono state studiate delle limitazioni al traffico per fare in modo che i tantissimi appassionati di motori si possano godere la manifestazione nella totale sicurezza. Ecco dunque un vademecum per evitare le strade dove si rischierebbe di rimanere bloccati.

La partenza

I primi consigli riguardano le strade di Iglesias , dove già da questo pomeriggio, le strade del centro saranno interessate dalle verifiche tecniche delle vetture, per poi proseguire il sabato, fino a domenica sera con la partenza e arrivo del rally in piazza Sella. L’amministrazione comunale ha disposto un’ordinanza di limitazione al traffico con divieti di sosta e circolazione in alcune vie del centro. I motori sabato mattina si sposteranno nella panoramica per Nebida dove è in programma lo shakedown, (prove cronometrate) con chiusura al traffico dalle 7.45 da Fontanamare (Gonnesa) , fino a Nebida fino a tarda mattinata. Chiusa al traffico anche la via Pacinotti, dove sarà allestito il parco assistenza e rifornimento. Attenzione anche in via Garibaldi per il parco chiuso e il piazzale dello stadio Monteponi per il riordino notturno. Dal pomeriggio, con la partenza vera e proprio del rally a Fluminimaggiore , verrà chiusa al traffico la strada comunale di Santa Giusta, dal bivio con la provinciale 83 di Portixeddu fino al Pino secolare, nei pressi del bivio con la statale 126 che, dalle 15, verrà chiusa al traffico nel tratto da Fluminimaggiore a Iglesias dal bivio per le grotte di Su Mannau fino allo svincolo per San Benedetto.

Le prove

Domenica il rally si sposta nel Basso Sulcis, con tre prove speciali e il parco assistenza allestito a Carbonia dove sarà interdetta la circolazione e sosta in tutte le vie del centro a partire dalle 20.30 del sabato fino alle 17 di domenica. Le auto, dopo la sosta al parco assistenza prevista dalle 8:35 e alle 12.30 si dirigeranno verso Nuxis per le prove speciali 5-8, con chiusura al traffico dalle ore 8.15 e nella località S’Acqua Callenti de Basciu fino al bivio per Terresoli a Santadi . Prima di trasferirsi a Perdaxius , ci sarà una sosta per un controllo e timbro in piazza IV Novembre a Villaperuccio , dove l’amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza di limitazione alla circolazione e sosta nei pressi della piazza. A Perdaxius . dove il percorso di gara si svolgerà nel centro abitato e nelle campagne circostanti, il sindaco Gianluigi Loru ha predisposto un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta in numerose vie, e località del paese, dalle ore 8 alle 18. Ancora, dalle 9.30 alle 14, per il riordino delle vetture in gara, sarà interdetta la circolazione in via V. Emanuele, fronte Municipio e via Roma a San Giovanni Suergiu . Traffico e sosta vietati anche nella strada per Coaquaddus fino a Peonia Rosa, nell’Isola di Sant’Antioco con chiusura dalle 9, nel punto di intersezione tra la bretella che conduce a Maladroxia e la strada provinciale 76, con riapertura alle 17.

