Arriva il radiofaro per aiutare i non vedenti 

Un primo passo per una città più accessibile per i non vedenti. Cagliari ha il suo primo radiofaro LetiSmart, uno strumento di supporto per le persone con deficit visivo, frutto della collaborazione tra l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) e la società di micro-elettronica Scen. Presentato ieri al Palazzo civico, in occasione dell’iniziativa “La Carovana dell’Autonomia Urbana”, è stato collocato all’ingresso della sede cagliaritana dell’Uici.

A spiegarne il funzionamento è il suo ideatore, Mario Attini. «Il dispositivo fisso, che può essere sistemato in punti strategici come incroci, fermate dell’autobus e ospedali, è in comunicazione con il bastone bianco utilizzato dalle persone con disabilità visiva, all’interno del quale viene inserito un microchip che lo rende parlante. Il non vedente può identificare ciò che ha vicino e ha la possibilità di far suonare il radiofaro per arrivare nel punto di destinazione prescelta».

Pensato anche per persone ipovedenti o che si muovono con il cane guida, il radiofaro è in grado di attivare i semafori sonori a distanza e allertare della presenza di ostacoli sul marciapiede. L’obiettivo dell’Uici è di sensibilizzare l’amministrazione e le aziende di trasporti affinché Cagliari possa dotarsi di una rete di dispositivi, analogamente a quanto già avvenuto in diverse città italiane. «Vorremmo costruire una rete collaborando con le realtà del territorio», ha spiegato Simona Trudu, commissaria dell’Uici Cagliari. «Cagliari sta facendo tanto per andare incontro alle esigenze delle persone non vedenti, ma la strada è lunga».

