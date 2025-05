Arriva il pronto intervento sociale  

Da diversi giorni capita che al Pronto soccorso del Sirai si rechino operatori specializzati che prendono in carico pazienti che non hanno solo un problema fisico, ma vivono pure un disagio sociale cui occorre cercare di porre rimedio quando verranno dimessi. È uno, senza dubbio fra i più qualificanti, degli aspetti del nuovo servizio decollato ormai da alcune settimane, e presentato nel dettaglio pochi giorni fa, per far fronte alle situazioni di povertà ed emergenza sociale del territorio: si tratta del nuovo progetto di “Pronto Intervento Sociale” del Distretto Plus di Carbonia che comprende anche i Comuni Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Le emergenze

Il servizio affronta situazioni di emergenza sociale che rischiano di compromettere l’incolumità della persona e della sua famiglia. Il progetto è stato pazientemente costruito in questi mesi e verrà arricchito dall’individuazione di posti letto in cui ospitare le persone che vivono gravi situazioni: una risposta tempestiva e temporanea alle situazioni di emergenza. Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 8 del giorno successivo, sabato e domenica 24 ore su 24. Questo il numero di telefono: 070.15257236. «Siamo orgogliosi –dice l’assessora alle Politiche sociali Irina Piras - di poter proporre un punto di riferimento unico su tutto il territorio per dare supporto e pronto intervento alle persone vulnerabili».

Persone in difficoltà

Il nuovo progetto è rivolto a persone non autosufficienti, adulti in difficoltà e povertà estrema oppure in stato di abbandono o di grave emarginazione. Il pronto intervento sociale è realizzato con diversi enti ed associazioni del terzo settore: la Ali assistenza Coop sociale di Cagliari, associazione Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti di Carbonia, Coop sociale Le Api di Sant’Antioco e l’organizzazione di volontariato Il Pane e le Rose di Carbonia. Il servizio include una valutazione preliminare delle situazioni emerse, la messa in protezione delle persone a rischio in strutture residenziali, la presenza di unità di strada capaci di agire in tempi rapidi, il raccordo con le risorse della comunità anche per capire che tipo di assistenza dare (un letto, un pasto caldo o quant’altro).

