Arriva il primo successo per il Cagliari femminile 

Alghero. Arriva la prima vittoria per il Cagliari femminile nella “World Winners Cup”, il Mondiale per club in corso di svolgimento ad Alghero nella seconda settimana della World Beach Soccer Cup 2024. Nella seconda giornata del Gruppo A le ragazze di Manuel Puddu battono 4-3 le Zeeland Ladies.

È Bednarska a portare il Cagliari in vantaggio al 7’. Le rossoblu insistono e due minuti dopo, su azione d’angolo, Vecchione trova lo spiraglio giusto per il 2-0. Al 5’ del secondo terzo capitan Privitera lavora una buona palla sulla sinistra e la mette in mezzo per Komisarczyk, ma il portiere e la traversa salvano le olandesi che 90” dopo dimezzano lo svantaggio con Tieleman servita da Hames. Nel terzo finale prima Dominguez colpisce la traversa, poi Vecchione il palo. All’8’ capitan Jona sorprende Ana Bè con una palombella dal limite della sua area. Subito dopo, piazzato di Pisa da centrocampo e ancora palo. Sembra un incubo. A poco più di due minuti dalla fine Privitera allarga per Vecchione che insacca in diagonale. Ma non c’è neanche il tempo di esultare perché la centrata di Vypasniak vale il 3-3.

A 40” dalla fine un’acrobazia della stessa Vypasniak coglie il palo e quattro secondi dopo il Cagliari passa dal panico all’estasi grazie a Illiano, che trova il piazzato che vale la vittoria. Il Cagliari torna in campo oggi alle 17,45 contro le spagnole dell’Higicontrol Melilla.



