Arriva il primo “sì” in riva al mare 

Da una parte il mare, dall’altra lo stagno di Molentargius con i fenicotteri rosa. Non poteva avere scenario migliore il primo matrimonio celebrato al Poetto, fuori dal Comune, nella piazzetta Luigi Olla davanti alla Bussola. Alla consigliera comunale Valeria Piras l’onore delle prime nozze a pochi passi dal mare, possibili grazie al regolamento approvato di recente che prevede tra i siti in cui poter convolare a nozze anche Casa Olla, Sa dom’e Farra e il Parco Parodi già gettonatissimo per le feste di compleanno.

Turismo e promozione

Ed è stata una “prima” davvero suggestiva. Ad attendere gli sposi Ernesto Batteta e Daniela Romeo, 40 anni lui, 35 lei, la piazzetta vestita a festa. Un grande arco con i fiori bianchi e le sedie attorno, davanti alla spiaggia e i nastri bianchi a circondare lo stuolo di invitati.

«Ogni matrimonio è importante» ha detto la consigliera Piras che ha celebrato le nozze, «ma questo ci dà una felicità maggiore perché è il primo al Poetto di Quartu che per l’amministrazione è un patrimonio da custodire». Detto questo, «non abbiamo scelto a caso la piazza Luigia Olla, perché rappresenta la porta di ingresso della città e poi perché Luigi Olla era un marinaio eroe quartese». I matrimoni al Poetto, saranno un importate volano per il turismo, aggiunge ancora la consigliera «perché possono rappresentare un modo per far conoscere la città».

L’organizzatrice del matrimonio Elena Costa rivela che «ci abbiamo messo dodici anni per poter organizzare le nozze al Poetto e siamo felici che finalmente l’amministrazione abbia dato l’ok. Lo fanno già in tanti mancava Quartu. Ci aspettiamo che sia un inizio perché ci piacerebbe che presto si possano mettere proprio i piedi sulla sabbia, ce lo chiedono soprattutto le coppie che arrivano dall’estero».

Gli sposi

Emozionati e commossi gli sposi che da Quartu ormai da qualche anno sono andati a vivere vicino a Padova per lavoro. «Ma quando abbiamo saputo che ci si poteva sposare al Poetto, siamo tornati per non perdere un’opportunità simile nella nostra città» dicono. L’amore è sbocciato, «dodici anni fa, ci siamo conosciuti a una festa» racconta lui, «poi io dopo qualche giorno ho cercato di rintracciarla, ma la vita ci ha poi fatto perdere di vista». Dopo quattro anni però un altro incontro, «e da lì non ci siamo più lasciati». Bellissima lei con l’abito bianco, prima di arrivare all’altare ha attraversato la piazzetta circondata anche da alcuni bagnanti che dalla spiaggia si sono avvicinati incuriositi per scattare una foto ricordo e fare un video.

Già da quando è stato approvato il regolamento sono stati numerosi i matrimoni celebrati fuori dal Comune, soprattutto a Casa Olla, la domus campidanese di via Porcu, da tempo posto ambito dagli sposi.

