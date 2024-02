Arriva il primo defibrillatore in strada 

Selargius ha il suo primo defibrillatore pubblico, un punto posizionato ieri mattina in via Istria, accanto all’ingresso della farmacia Santa Rita. Donato da un cittadino, Giovanni Saba, volontario della Misericordia di Selargius - insieme a tutta la famiglia - e istruttore di primo soccorso. Il primo per strada in città, a disposizione giorno e notte, oltre ai dodici defibrillatori distribuiti nelle sedi comunali e nelle palestre, quelli delle società sportive e di alcune attività commerciali.

Il gesto

Presenti all’inaugurazione di ieri anche una rappresentanza del Comune, oltre ai volontari della Misericordia e di Sos Quartu. Insieme al parroco don Ireneo Schirru arrivato per la benedizione di rito. Una donazione programmata da tempo. «Spero possa servire a sensibilizzare sull’importanza di avere un defibrillatore disponibile in caso di necessità, il costo non è eccessivo e lo può sostenere chiunque, le amministrazioni pubbliche più di tutti», sottolinea Saba. Una missione da volontario dopo la scomparsa del padre: «L’ho visto morire davanti ai miei occhi», ricorda.

A “proteggere” il Pad – pubblico accesso al defibrillatore – da vandali o ladri - oltre al sistema di allarme anti apertura - ci sono le telecamere delle attività commerciali vicine. «La speranza è che non debba mai servire, vorrei però», sottolinea il donatore-volontari, «che non ci si cullasse su questa speranza perché purtroppo i malori sono imprevedibili, possono capitare a chiunque e in qualsiasi momento. Per questo è fondamentale avere più defibrillatori in diverse zone, e persone formate che li sappiano utilizzare». Poi spazio a dimostrazioni e informazioni utili per il primo soccorso in piazza Si ‘e Boi, con i volontari dell’associazione selargina e quella quartese. Nel pacchetto offerto da Saba rientra anche la donazione di un defibrillatore portatile destinato alla Polizia locale e la formazione Blsd per un gruppo di vigili.

La mappa

Quello inaugurato ieri in via Istria è il primo punto Pad in città, oltre ai dodici defibrillatori acquistati dal Comune nel 2016: dal palazzo di piazza Cellarium al cantiere comunale, sino ai campi e alle palestre. Non solo: ci sono i defibrillatori delle società sportive, quelli di alcune attività commerciali. E due in piazza Si ‘e Boi: uno nella biblioteca ragazzi donato da Lions club Selargius, l’altro nel centro di aggregazione regalato dal gruppo di cabaret “Le giovani marmitte”.

