Arriva il primario, Pediatria respira 

Un piccolo passo avanti verso la riapertura del Punto nascita chiuso da tre anni. Un nuovo primario ha preso servizio nell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, è il quarto in un anno che va a rinforzare il nosocomio ogliastrino. Si tratta di Roberto Pullano, professionista originario di Catanzaro. Ha vinto il concorso che negli scorsi mesi l’Ares Sardegna ha bandito per la Asl Ogliastra. Il neodirettore ha le idee chiare su quali siano i primi passi da muovere. «Il mio obiettivo – spiega il dottor Pullano – sarà quello di cercare di estendere i tempi e la qualità dell’assistenza ospedaliera, in maniera direttamente proporzionale alle risorse umane e strutturali disponibili, sia in termini di professionisti, sia in termini di presidi medici». Pullano crede molto nella formazione e nel trasferimento delle conoscenze, soprattutto nei confronti dei professionisti più giovani. Il rilancio del reparto e la possibilità di riapertura del Punto nascite passano soprattutto per i concorsi attraverso cui i giovani medici potranno arrivare. «Come è noto – spiega Andrea Marras, direttore generale - i concorsi per dirigenti medici di specialità, banditi da Ares per la nostra azienda, sono stati pubblicati a novembre e sono in attesa di essere espletati. Sulla base del loro esito e dell’eventuale arrivo di nuovi professionisti per i reparti di Pediatria e Ginecologia e Ostetricia si potranno fare le dovute valutazioni con Roberto Pullano sulla possibilità di una piena apertura della Pediatria e, insieme, a Marco Dei, direttore di Ginecologia e Ostetricia, per la riattivazione del Punto nascita».

