Arriva il plauso del sindaco al volontario ambientalista 

Cittadini volontari in campo contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Come il quartese che di recente ha ripulito, da solo, un lungo tratto di strada fra la via Sant’Antonio e l’ingresso della ex 554 durante un’iniziativa di educazione ambientale. Con tanto di plauso da parte del sindaco Graziano Milia: «Il suo prezioso contributo non è passato inosservato ed è un esempio di civismo importante per tutta la nostra comunità», commenta il sindaco nella sua pagina Facebook.

«Il nostro concittadino ha aderito all'invito di una delle tante associazioni che ormai da tempo operano in città promuovendo iniziative di sensibilizzazione e passeggiate ecologiche aperte a tutta la cittadinanza», sottolinea. «Le adesioni sono tante e rappresentano il segnale forte di una crescita e di una maturazione della coscienza civile ed ambientale nei nostri concittadini. Naturalmente anche l’amministrazione si sta dando da fare per far rispettare le regole e migliorare il controllo del territorio, sia dentro il centro abitato che nella periferia».

Il riferimento è all’assunzione di quattro nuovi agenti di Polizia locale che andranno a rinforzare la squadra dei vigili urbani, e all’incremento delle fototrappole - che stanno consentendo all’amministrazione comunale di individuare i furbetti del sacchetto selvaggio - in diversi punti del territorio. Difesa dell’ambiente che si allarga alla gestione di Mari Pintau, passata di recente in mano al Comune. (f. l.)

