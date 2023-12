Arriva il Perugia, Ragatzu in dubbio 

Olbia. Non solo Ragatzu. In vista del match col Perugia, in programma oggi al “Nespoli” (ore 14) per la 16ª giornata di Serie C, l’ex Cagliari rappresenta solo uno dei dubbi di Leandro Greco. Se il quartese, che ha accusato fastidi a una caviglia, sarà della partita si saprà in mattinata, quando sarà diramata la lista dei convocati dell’Olbia.

Più fuori che dentro, invece, Nanni, già assente (al pari di Ragatzu) col Sestri Levante, defezione che obbligherà Greco a rimescolare le carte in avanti ancora una volta; torna invece a disposizione in difesa dopo la squalifica Motolese. Sul fronte opposto mancherà Iannoni a centrocampo per squalifica e Vazquez in attacco per infortunio, ma pure Seghetti, miglior marcatore biancorosso con 4 reti, non sta benissimo, avendo accusato in settimana un affaticamento muscolare. Guai, però, ad abbassare la guardia contro un avversario di valore, quarto in classifica con 26 punti (e 10 di distanza dalla vetta) e determinato a tornare in Serie B dopo la retrocessione. «Sarà una sfida impegnativa: verranno qua per i 3 punti, e lo faranno con l’approccio tosto di chi vuole vincere il campionato», ha detto Greco venerdì presentando la gara col Grifo, di cui è stato giocatore per qualche mese nel 2020. «La loro forza, però, è uno stimolo in più per provare a ribaltare i pronostici: abbiamo le carte in regola per farlo».

Intanto, l’Olbia acquista Mameli: il 18enne centrocampista, arrivato in prestito dal Cagliari ad agosto, ha firmato col club gallurese il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Zallu, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Mameli, Biancu; Cavuoti, Scapin, Contini. Allenatore Leandro Greco.

