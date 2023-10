Arriva il nuovo musical dei “figli di Thalia” 

L’avventura degli studenti-attori di Selargius continua. Dopo il successo riscosso lo scorso anno con il primo spettacolo dedicato agli anni ’80, a fine ottobre il gruppo teatrale “I figli di Thalia” - messo su da un gruppo di ventenni in pieno lockdown Covid - torna in scena nel teatro comunale Sì ‘e Boi con un nuovo musical ideato e scritto dal gruppo di ventenni.

Tutto nasce dall’idea di un ragazzo di 23 anni, Federico Saba, studi universitari in Scienze politiche in corso e la passione per il musical. La stessa condivisa con altri giovani - selargini e non - che da tre anni fanno parte della compagnia teatrale under 25: oltre venti ragazzi e ragazze, fra i 16 e i 24 anni, tutti studenti di giorno, e la sera - fra prove e spettacoli - attori e ballerini. La location scelta è quella dello scorso anno, il teatro civico, cambia il titolo dello spettacolo costruito sul copione scritto nei mesi scorsi: “Passo dopo passo”, con una storia tutta da scoprire. «Non vogliamo svelare la trama prima», spiega il ragazzo, «racconteremo più storie, con un salto di qualità rispetto al primo spettacolo che era più ironico e leggero». La prima data - del 28 ottobre - è già sold out. «Abbiamo infatti deciso di replicare il giorno dopo, dando a tutti la possibilità di vedere lo spettacolo», annuncia Saba.

Secondo spettacolo in città, con l’ambizione di fare carriera nei teatri anche oltre in confini comunali. «Bisogna sempre sognare in grande», dice il 23enne, «per ora ci godiamo gli applausi di Selargius, con l’obiettivo di divertirci e far trascorrere un momento piacevole al pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA