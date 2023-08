Arriva il nuovo manto sintetico, l’Us calcio cerca ospitalità 

Lavori al campo sportivo comunale ad Arborea. A breve inizieranno i primi interventi per il nuovo manto in erba sintetica. «La superficie di gioco è di ultima generazione, ha ottenuto il riconoscimento del Coni e sostituirà un manto vecchio di 20 anni: potrebbe essere appetibile anche per le squadre di calcio dei paesi vicini», dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Davide Rullo. Il campo ospiterà allenamenti e partite dell’U.S. Arborea, l’under 18 e la prima squadra, che da sette stagioni milita in Promozione.

Due lotti. «Il primo, portato avanti dall’Us, riguarda lo smaltimento del tappeto attuale e la preparazione di un nuovo impianto idrico», spiega il presidente della società Gianfranco Atzeni. Il secondo sarà a carico del Comune. «Verrà risistemato il fondo in terra e ghiaia, poi installati il nuovo manto e l’impianto di irrigazione», spiega Rullo. Di recente, la Giunta Pintus ha approvato il progetto esecutivo dei lotti, finanziati con i contributi regionali ottenuti dall’Unione dei Comuni del Terralbese e dalla società di calcio, insieme a un cofinanziamento del Comune: in tutto 502 mila euro. «I lavori dureranno alcuni mesi. Cerchiamo società sportive che ci possano ospitare all’inizio del campionato. L’Us ha compiuto 90 anni, stiamo recuperando vecchi filmati e fotografie per poterli mostrare in un prossimo evento ad Arborea», conclude Atzeni.

