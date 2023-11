Arriva il nuovo concordato preventivo 

Un patto di due anni con i lavoratori autonomi sui redditi, dal quale l’Erario ipotizza di incassare 760,5 milioni: il governo delinea le regole del nuovo concordato preventivo biennale nella bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale. Il testo arriva oggi in Consiglio dei ministri, poi andrà alle Camere per il parere prima del passaggio definitivo e l’entrata in vigore, già dal prossimo anno.

Le banche dati

La pubblicazione in Gazzetta riscriverà molte regole fiscali attualmente affidate a testi datati. Le nuove norme, seguite dal viceministro Maurizio Leo, consentiranno inoltre di svecchiare la macchina fiscale affidando la lotta all’evasione anche all’intelligenza artificiale. Ma si punta anche sull’integrazione fra le diverse banche dati: attualmente molte non parlano fra loro. Al centro il rapporto con i contribuenti che, nelle intenzioni del legislatore, devono partecipare sempre di più. Come nel caso degli accertamenti. La chiave di volta del nuovo testo è il concordato preventivo: consentirà ai contribuenti di accordarsi in anticipo per due anni sui propri redditi con il fisco. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (ma a regime la scadenza è il 15 marzo). I contribuenti potranno aderire entro luglio 2024 e, negli anni successivi, entro giugno.

Gli esclusi

L’accordo è rivolto ai contribuenti con la partita Iva “esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sia quelli che versano le imposte forfait, sia quelli che applicano gli indici sintetici di affidabilità”. Ma ci sono anche paletti a difesa di un’applicazione trasparente: l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato - ad esempio - impedisce l’accesso. Oppure ancora: i contribuenti sottoposti agli indici di affidabilità fiscale, i vecchi studi di settore, dovranno avere un voto alto per aderire al concordato: almeno otto. Oppure, se hanno un voto basso e possono, aggiorneranno i dati in possesso dell’amministrazione. Inoltre non devono avere debiti tributari o aver almeno estinto quelli oltre i 5mila euro. Esclusi anche quelli che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne, ad esempio, per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

