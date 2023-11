Arriva il nuovo capo della Squadra Mobile 

Nel 2020 si erano incrociati a Trapani: Emanuele Fattori aveva preso il posto di Fabrizio Mustaro a capo della Squadra Mobile. Dopo tre anni la storia si ripete questa volta a Cagliari: Mustaro ha lasciato la questura di via Amat da un mese per andare a dirigere a Roma la divisione per i rapporti con gli organi di stampa e dei social della Polizia e ieri è arrivata la nomina di Fattori come dirigente della Squadra Mobile cagliaritana. Il suo arrivo è previsto nelle prossime settimane

l nuovo responsabile ha 51 anni e prima di Trapani aveva diretto la Squadra Mobile di Benevento. In passato ha guidato il Reparto operativo della Polizia Ferroviaria di Roma e prima ancora è stato responsabile del sito Web della Polizia di Stato nel dipartimento della Pubblica sicurezza. Precedentemente ha ricoperto diversi ruoli nelle questure di Firenze e Milano (dove è stato dirigente delle volanti e dei Falchi). (m. v.)

