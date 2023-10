Arriva il nuovo asfalto: «Interventi in più zone, ma prima le criticità» 

Trenta chilometri di nuovi asfalti realizzati in due anni - spalmati fra il 2021 e lo scorso anno - e altri quindici in corso d’opera. «Siamo partiti dalle strade dove la situazione era più critica, e stiamo proseguendo per lotti pianificando i lavori sempre sulla base delle priorità», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti a nome dell’amministrazione comunale.

Il terzo step di lavori è partito poche settimane fa, con altre quattordici strade da riqualificare e oltre 2 milioni investiti: risorse che si sommano ai 4 milioni e 200mila già spesi nel biennio precedente sempre sul fronte degli asfalti. Da via Polonia a via Manara, passando per via Pola e via Mameli, sino a via Eleonora d’Arborea e via Paganini, per poi proseguire in via Trento, via Bonaria, via Mori, e in via Porcu. Ma l’attuale piano di manutenzioni si allarga anche nel litorale: manutenzione programmata nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus, la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini. In questo caso - come per il centro città - gli uffici dei Lavori pubblici hanno già stilato un’ulteriore lista di strade prioritarie che verranno sistemate in caso di risorse risparmiate con la gara d’appalto del terzo lotto: via Scoa Moentis e via Is Pardinas, per citarne alcune.

Sullo sfondo c’è l’accordo quadro che garantisce lavori e manutenzioni sino al 2025, con altri 2 milioni da investire sino a fine consiliatura. E mezzo milione appena finanziato dalla Regione. «La situazione generale delle strade in città è già decisamente migliorata», fa notare l’assessore Conti. «Ma è chiaro che continueremo anche nelle altre vie dove è necessario intervenire”. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA