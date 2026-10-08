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09 ottobre 2026 alle 00:52

Arriva il motoraduno, chiude viale Colombo  

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Viale Colombo domani si prepara a chiudere di nuovo al traffico, questa volta non nella parte centrale, ma nel lungosaline verso il Poetto. L’occasione è il “Road to the Future”, l’iniziativa motoristica organizzata dall’associazione Mototaccuino. Trattandosi di un punto nevralgico per la viabilità, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla circolazione. Lo stop alle auto sarà attivo da sabato alle 12 fino alla una di domenica e riguarda il tratto compreso tra il cancello di ingresso del parco di Molentargius e la rotatoria della Bussola e il tratto tra la rotatoria all’incrocio con viale Colombo, via San Benedetto e via Salieri e il cancello di ingresso del parco in direzione Poetto.

I divieti non saranno validi per residenti, titolari e dipendenti delle attività della zona e, come si legge nell’ordinanza per «gli utenti dei servizi pubblici presenti nella zona». Gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi. Chi arriva da viale Colombo all’altezza della rotatoria all’incrocio con via Salieri dovrà svoltare a sinistra in via San Benedetto e da qui poi verso via Fiume per raggiungere il Poetto e il litorale.

Chi invece arriva dal Poetto non potendo procedere nel lungosaline dalla Bussola, dovrà proseguire verso Margine Rosso e da qui, alla rotatoria, verso via Fiume per poi raggiungere il centro e da via San Benedetto raggiungere viale Colombo e via Salieri. Lo scorso anno la chiusura aveva avuto un grande successo con centinaia di persone che si erano riversate nella strada, a ridosso dello stagno per assistere all’iniziativa ma anche per raggiungere il Poetto a piedi per una volta con la strada senza auto.

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