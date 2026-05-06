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07 maggio 2026 alle 00:35

Arriva il metano, sì del Consiglio a più spazi per Medea 

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Da una parte il primo passo all’addio dell’aria propanata sostituita dal metano nella rete del gas, con risparmi fino al 22 per cento nelle bollette dei nuoresi. Dall’altro un acceso dibattito sulla zona di accelerazione. Ad assistere tantissimi operatori di Pratosardo. Il Consiglio comunale ieri ha dato il via libera alla sospensione dell’uso civico su 6mila metri quadrati nell’area industriale, concessi in diritto di superficie per 20 anni a Medea, nell’ambito del progetto di metanizzazione della città. Diciannove i sì, 2 astenuti (Saiu, Buffoni), 3 assenti (Bidoni, Murgia e Carcassi). L’assessora Mariangela Crabolu ha sottolineato la complessità dell’iter: «I cittadini potranno beneficiare di una fonte energetica più pulita, più sicura e più economica». Il Consiglio ha affrontato anche il tema della zona di accelerazione a Pratosardo, discutendo la mozione presentata da Maura Chessa. Il confronto fino a tarda sera, con posizioni divergenti: la maggioranza con l’assessore Pino Mercuri ha ricordato di aver già trasmesso osservazioni alla Regione, Pierluigi Saiu ha contestato i tempi della mozione («arriva tardi alla discussione»). Francesco Guccini ha parlato di strategie per il futuro energetico della città.

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