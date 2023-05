Arriva il medico per mille pazienti 

Dopo le proteste di mille pazienti e le rassicurazioni dell’Asl arriva una buona notizia per i cittadini di Terralba, Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras.

Da ieri è nuovamente in servizio a Terralba il medico Magnolia Murgia, che ha vinto il nuovo bando indetto da Ares per l’assegnazione di un incarico annuale. «Ai suoi ex assistiti, che non dovranno procedere a una nuova scelta del medico ma saranno automaticamente riassegnati alla dottoressa, potrà così essere garantita la piena continuità assistenziale», puntualizzano dalla Asl.

Magnolia Murgia sarà operativa nell’ambulatorio nella ex sede Usca di via Santa Suia 9 lunedì dalle 10 alle 12 su appuntamento, martedì dalle 9 alle 11 (mercoledì stessi orari ma solo su appuntamento); giovedì dalle 16 alle 18, venerdì dalle15 alle 17 su appuntamento. Sarà possibile contattare il medico al numero 345.5056565 o via mail all’indirizzo dr.murgiamagnolia@gmail.com.

«Intanto verranno mantenuti in attività anche gli Ambulatori straordinari di comunità territoriali di Uras e Marrubiu, quest’ultimo istituito d’urgenza la scorsa settimana proprio per dare una risposta immediata ai circa mille assistiti della dottoressa Murgia, il cui incarico era scaduto, rimasti temporaneamente senza medico di famiglia», si legge in una nota dell’Asl. ( s. r . )

