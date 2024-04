Arriva il Liverpool «Atalanta, credici» 

Bergamo. «È la partita più importante della nostra storia e partiamo da tre gol di vantaggio, ma la nostra mentalità ci impone di non perdere e giocare per battere il Liverpool». Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo arriva lo squadrone di Jurgen Klopp e il collega Gian Piero Gasperini non ha intenzione di cullarsi sugli allori nonostante lo straordinario successo colto una settimana fa ad Anfield nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Un 3-0 clamoroso che ha spianto ai nerazzurri la porta di accesso alle semifinali, ma stasera c’è il ritorno da giocare e, memore di quanto accaduto tre anni e mezzo fa (vittoria in Inghilterra 2-0 per la Dea, poi sconfitta in casa 5-0), il tecnico italiano predica prudenza e concentrazione.

«Dobbiamo isolarci e pensare che l’avversario sia battibile», ha detto ieri, «siamo contenti di giocare una partita del genere davanti al nostro pubblico, davanti a uno stadio che sta prendendo forma». L’allusione è alla Curva Sud che si sta riempiendo di seggiolini ma non sarà agibile prima dell’estate. «Una settimana fa non eravamo favoriti di sicuro, ma mi preme sottolineare che siamo dentro a tutte e tre le competizioni, compresa la Coppa Italia con la semifinale di ritorno il 24 con la Fiorentina. Abbiamo grande spirito, grande entusiasmo e anche qualità, visto che sappiamo segnare dei gol. E il 2-2 col Verona lo catalogo tra le partite molto buone».

Indisponibile Scalvini, in difesa torna Kolasinac dal 1’ mentre in avanti c’è abbondanza tra Koopmeiners, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk ed eventualmente Touré. La squadra crede nella qualificazione alla Champions League. Che arrivi dal piazzamento in campionato o dalla vittoria in Europa League, poco importa: «È importante l’approccio come il prosieguo, il secondo tempo e il finale», chiude Gasperini.

