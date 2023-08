Arriva il laboratorio per imparare a cucire gli abiti tradizionali 

Tradizioni in vetrina, fra laboratori e incontri letterari. Prosegue anche durante la settimana di Ferragosto la rassegna “Si ghètat custu bandu”, organizzata nella casa museo di Sa dom’ e Farra dalle associazioni Città di Quarto 1928, Su Scrignu de Campidanu e Su Idanu.

Cantate campidanesi, presentazioni di libri, mostre e altri appuntamenti culturali si ripetono anche quest’anno nell’ambito di un cartellone che proseguirà sino all’autunno inoltrato, interessando tutto il mese di ottobre.

In questa settimana, in cui molti quartesi si recano fuori città per le vacanze estive è stato calendarizzato un solo evento. Giovedì 17, con inizio previsto alle 20, è in programma un laboratorio sartoriale sull’abito quartese, curato dalle associazioni Su Idanu e Femminas. L’evento rientra in un ciclo che intende promuovere il confezionamento dei vari pezzi dell'abito tradizionale sardo.

In particolare questa iniziativa permetterà di concentrarsi sul “su cossu”, ovvero il reggiseno delle nostre antenate. Il pezzo tipico del costume quartese verrà prima descritto da esperti del mestiere e delle trazioni dal punto di vista sartoriale, per poi passare alla realizzazione del modello cartaceo.

Mentre alle persone che frequenteranno il laboratorio, con ingresso libero e gratuito, viene chiesto di munirsi di tutto il necessario: carta da taglio, metro da sarta, riga e penna.

