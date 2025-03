Arriva il kit in caso di guerra 

Bruxelles. L’Ue vuole che ogni Stato membro individui un kit di sopravvivenza di 72 ore per i cittadini per affrontare ogni possibile crisi. È uno dei cardini delle strategie della “Unione per la preparazione alle emergenze” con cui Bruxelles chiede ai Paesi dell’Unione di creare stoccaggi di forniture essenziali e una miglior collaborazione civile-militare. Si tratta di prepararsi a crisi che vanno dai disastri naturali fino agli attacchi informatici o militari. «Dobbiamo pensare in modo diverso perché le minacce sono diverse, dobbiamo pensare in grande perché anche le minacce sono più grandi», ha detto la commissaria per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib. Serve «nuova mentalità di preparazione», ha sottolineato la vice presidente esecutiva Roxana Minzatu: tutti devono saper «cosa fare in qualsiasi emergenza, indipendentemente dalla sua natura», serve agilità degli Stati Ue «per aumentare l’efficienza, risparmiare tempo e salvare vite». «Stiamo rafforzando la responsabilità e la capacità di reazione dei cittadini affinché siano meno vulnerabili e subiscano minori conseguenze - ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto -. Prepararsi ad affrontare le sfide rappresenta un modo concreto per mantenere e rafforzare l’unità, la pace e la solidarietà nell’Ue».

Sul kit per le 72 ore Lahbib ha postato un video sui social dove con toni anche scherzosi elenca il contenuto di una borsa di emergenza: documenti di identità in una confezione impermeabile, acqua, una torcia, un coltellino svizzero, fiammiferi e accendino, medicine e cibo in scatola. E «ovviamente del contante, perché nel mezzo di una crisi il cash è sovrano e la tua carta di credito può essere solo un pezzo di plastica», ha detto la commissaria belga, aggiungendo un mazzo di carte, un caricabatterie e una power bank per il cellulare, senza dimenticare gli occhiali da vista. «Questa è la Commissaria europea per la Preparazione e gestione delle crisi - ha polemizzato la delegazione al Pe del M5s -. Che fa questo video. Mentre loro giocano, la guerra in Ucraina continua e i cittadini europei pagano bollette alle stelle. Prima questa Commissione va a casa e meglio è». Le strategie Ue verranno sviluppate con linee guida ai Paesi da qui al 2027 in 63 punti. Indicazioni sui kit per le prime 72 ore di crisi arriveranno nel 2026 insieme a linee guida su esercitazioni Ue o con anche la Nato.

