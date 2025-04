Arriva il facilitatore digitale per favorire l’inclusione 

Facilitazione digitale a Sant’Antioco: in Municipio prende il via il servizio che offre non solo l’affiancamento a chi ne ha bisogno ma una vera e propria formazione.

Si tratta di un servizio gratuito per la diffusione delle competenze digitali. Più in generale, il progetto si propone come azione tesa a sostenere efficacemente l’inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti: mira a sviluppare le competenze digitali richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il tutto avviene realmente e in maniera concreta con il cittadino che, dotato di apposita postazione, verrà formato, dal “facilitatore digitale”, imparando così a svolgere tutta una serie di operazioni che, nello specifico, prevedono un ampio ventaglio che va dai Servizi sanitari agli adempimenti fiscali. Potrà inoltre scoprire come usare la Pec e in che modo comunicare il domicilio digitale. E, perché no, anche apprendere come utilizzare al meglio i servizi di messaggistica istantanea, chiamate o videochiamate, nonché come riconoscere le cosiddette “ fake news ”. Lo sportello apre al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

