Arriva il carrogrù, via alla rimozione delle auto abbandonate 

Via alla rimozione delle carcasse di auto sparse per Quartucciu: il Comune ne porterà via almeno una ventina in tutto il territorio comunale. Sono state tante le proteste dei cittadini per le numerose auto in stato di abbandono in diversi rioni del centro fino alla periferia e anche nelle campagne: le carcasse rendono un senso di degrado e, in città, sottraggono parcheggi. Il Municipio ha ora deciso di intervenire drasticamente iniziando con un intervento di rimozione selettivo, coordinato dalla polizia locale cittadina.

Quattro rimozioni sono state eseguite nei giorni scorsi: l’autogrù ha fatto su e giù per la città. Altre sedici saranno condotte nei prossimi giorni, sempre con l’ausilio di personale specializzato scortato dagli agenti della polizia locale.

Il Comando invita i cittadini a continuare a segnalare la presenza di mezzi abbandonati. Allo stesso tempo, ricorda che lasciare veicoli in stato di abbandono costituisce una violazione e comporta sanzioni amministrative, oltre alla rimozione forzata del mezzo. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è possibile comunque contattare direttamente lo stesso Comando della polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA