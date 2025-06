Arriva il campo da padel 

Settantamila euro per la costruzione di un campo da padel nel complesso sportivo di via Vittorio Emanuele. Il Comune di Donori ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova struttura con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un nuovo spazio dedicato a uno sport in forte crescita.

Il nuovo campo avrà un manto in erba sintetica di 10 millimetri costituito da speciali fibre resistenti al sole e al gelo. La struttura perimetrale sarà invece realizzata con pali d’acciaio e pannelli vetrati. In progetto anche l’installazione di un impianto di illuminazione dotato di proiettori a Led.

L’intervento rientra nel più ampio progetto per incentivare la pratica sportiva. Il Comune, nei mesi scorsi ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione per la riqualificazione degli impianti di Viale Europa, dove sono presenti un campo da calcio e percorsi bike. Per questo intervento è prevista una spesa di 850mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcio, l’efficientamento energetico degli spogliatoi e il ripristino della pista di atletica. Un intervento urgente in un’area degradata a causa della mancata manutenzione e di uno scarso utilizzo. (c. z.)

