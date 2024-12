Arriva il Buono libri per le famiglie in difficoltà: sì al rimborso per l’acquisto dei testi scolastici 

Via libera al Buono libri per le famiglie in difficoltà: sono online gli elenchi provvisori dei beneficiari del bonus per il rimborso dell’acquisto dei testi scolastici. La misura è riservata alle famiglie con un Isee pari o inferiore a 20 mila euro, i cui figli frequentano una scuola media o superiore a Monserrato. Il Comune, si legge nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale, invita gli interessati a prendere visione della propria posizione entro il 26 dicembre, ultimo giorno utile per presentare l’eventuale ricorso. Trascorso il termine la graduatoria verrà considerata definitiva. I reclami possono essere inoltrati all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA