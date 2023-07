Arriva il bonus per il nido 

Fino a 200 euro al mese per abbattere i costi di frequenza degli asili nido. I contributi, riservati alle famiglie con reddito inferiore a 40 mila euro, si riferiscono al primo semestre 2023 e si integrano con il bonus erogato dall’Inps. I voucher, destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni, rimborseranno le spese per un massimo di 11 mensilità.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 16 agosto. Le istanze vanno consegnate a mano, o via pec a comunedidolianova@legalmail.it. (c. z.)

