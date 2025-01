Arriva il Bonorva: Usini campo centrale 

Il 2025 riparte con la Promozione, girone B. In programma oggi alle 15 l’ultima giornata del girone di andata. Il calendario propone il testa coda tra Buddusò e Abbasanta. La capolista, che ha un vantaggio di quattro punti sul Bonorva, è sulla carta favorita con i rossoneri reduci da quattro sconfitte consecutive. Riflettori puntati al “Peppino Sau” di Usini, dove l’Usinese, terza forza del torneo, affronta il Bonorva con l’obiettivo del sorpasso in seconda posizione. Entrambe le squadre vogliono riscattare l’ultima dell’anno che ha fruttato un punto ai biancorossi e nessuno a Domenico Saba e compagni.

Altro incontro da non perdere è Stintino-Coghinas. I padroni di casa viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo al “Biagio Pirina” di Arzachena che li ha rilanciati nella lotta playoff. Gli ospiti, quarti in graduatoria, si presentano con alle spalle l’inaspettata sconfitta interna col Tonara.

L’Atletico Bono di Celestino Ciarolu è atteso dalla difficile trasferta di Castelsardo. Due compagini in salute che hanno dimostrato di poter ambire a un piazzamento d’onore. L’Ovodda fa visita ad un Tonara in forte ripresa che nelle ultime quattro partite ha conquistato nove punti dei tredici complessivi. Il Bosa ospita il Lanteri Sassari. Punti salvezza in palio negli incontri Macomerese-Tuttavista Galtelli e Siniscola Montalbo-Sennori.

Posticipata a lunedì alle 15, Luogosanto-Arzachena Academy, altra partita di cartello della diciassettesima giornata. ( ant.ser. )

