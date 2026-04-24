Arriva Hurkacz, Berrettini e Sonego in campo 

La notizia arriva a tarda sera e certamente piace agli appassionati. Il polacco Hubert Hurkacz, numero 63 della classifica Atp, quasi due metri, fra i migliori “battitori” del circuito, due anni fa arrivato al numero 6 del ranking, sarà a Cagliari. L’organizzazione gli ha concesso una wild card: il polacco, sconfitto ieri pomeriggio a Madrid da Lorenzo Musetti, prenderà il primo volo per l’aeroporto di Elmas. E sarà un altro nome di peso fra quelli che il torneo propone.

Intanto, i primi big italiani sono arrivati al Tennis Club Cagliari, l’organizzazione è già al massimo per offrire ai giocatori l’assistenza prevista per tornei di maggior caratura. Lunedì parte l’Atp Challenger 175, torneo attesissimo in città e che sta mobilitando tutti gli appassionati sardi – ma non solo – impegnati nella caccia al biglietto. L’annuncio del presidente della Fitp Angelo Binaghi («tribune sold out da giovedì») non scoraggia i ritardatari, ma è chiaro che avendo avuto a disposizione un numero anche molto maggiore di posti la richiesta non sarebbe stata soddisfatta ugualmente.

Oggi scendono in campo per gli allenamenti due fra i tennisti italiani più amati, Matteo Berrettini – attualmente numero 92, finalista a Wimbledon cinque anni fa – e Lorenzo Sonego, vincitore del torneo di Cagliari sempre nel 2021 e oggi numero 62 del mondo. Berrettini si allenerà con Giovanni Fonio, 27 anni, 269 Atp, al campo 14, quello che si trova alla sinistra dell’ingresso principale. A seguire, sullo stesso campo, Sonego giocherà con uno sparring messo a disposizione dall’organizzazione. Sul 12 anche Federico Cinà, appena uscito dal 1000 di Madrid, enfant prodige del tennis italiano, classe 2007, siciliano, oggi arrivato al numero 205 del ranking Atp. Cinà si allenerà col padre Francesco, storico coach di Roberta Vinci nel momento d’oro del tennis femminile di casa nostra. In campo anche l’americano Svajda, il giovane giapponese Sakamoto, l’australiano Vukic (46 Atp) e il nostro Travaglia.

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