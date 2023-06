Arriva “Deu ci seu” che farà battere i cuori rossoblù 

Ci seusu . Dopo l’anteprima di sabato al Biografilm di Bologna (con discreto successo), arriva oggi al Notorious di piazza L’Unione Sarda (ore 18.15 e 22.30, oltre alla proiezione delle 20.30 e in altre sale della Sardegna), “Deu ci seu”, che in poco meno di un’ora e mezza racconta a forti tinte rossoblù una vicenda che esonda dai confini sportivi. Il racconto - attraverso le immagini e le testimonianze dei presenti - dello spareggio per la salvezza nella Serie A, tra Cagliari e Piacenza (Napoli, addì 15 giugno 1997, per gli annali) è molto più che calcistico. Rivela la passione di un popolo intero (si parlò addirittura di ventimila persone, ma il numero esatto è irrilevante) verso una squadra che è anche e soprattutto simbolo identitario. In fondo su questi temi abbiamo appena fatto un proficuo ripasso.

Michele Badas e Michele De Murtas registi e (assieme a Nicolò Falchi) autori, e Il Circolo della Confusione (che ha prodotto il film con il sostegno di Sardegna Film Commission) non potevano saperlo ma la storia si ripete e farà piacere al pubblico, nel rivedere quella volta che, con dolore, abbandonammo la Serie A, sapere che intanto l’abbiamo ritrovata. ( c.a.m. )

