Arriva da Siena il nuovo direttore per nefrologia 

Buone notizie per l’ospedale di Lanusei: il reparto di nefrologia e dialisi ha il nuovo direttore. Si tratta di Massimo Belluardo, medico già responsabile dell’ambulatorio di ecografia renale e dell’eco color doppler dei reni trapiantati e delle arterie renali dell’azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Un altro piccolo tassello. Altra buona notizia sul fronte dell’assistenza. È stata chiusa la vertenza Antes e sono stati salvati dieci posti di lavoro. A dare l’annuncio l’assessora regionale al lavoro Desirè Manca: «Il lavoro portato avanti dal mio assessorato e dall’assessorato della sanità ha permesso di superare la crisi occupazionale della cooperativa Antes che non dovrà più licenziare». Una crisi iniziata in piena estate con lo smantellamento della struttura di Lanusei per problemi infrastrutturali e che rischiava di far andare a casa dieci operatori, tra oss e educatori. Tra gli attori in campo, Guido Sarritzu, segretario confederale Uil «Siamo intervenuti in una situazione già critica. L'assessora Manca ci ha supportato in un percorso travagliato che ha portato a salvaguardare sia i posti di lavoro che un servizio di grande eccellenza, per l’Ogliastra e la Sardegna, un modello per il sistema socio sanitario dell’isola».

