Arriva Conte, serve una sera da vero Milan 

Milano. Una cosa è certa: anche contro il Tottenham confuso che sabato ha incassato 4 gol a Leicester non potrà bastare il Milan che venerdì ha battuto il Torino 1-0. Stasera alle 21 (Canale 5 e Sky Sport), per l’andata degli ottavi di finale di quello che un tempo era il giardino di casa, la Champions League, i rossoneri devono indossare l’abito migliore e Stefano Pioli - chiamato al confronto con l’ex interista Antonio Conte - lo sa bene.

Comandare la partita

«A queste partite non conta più di tanto come ci si arrivi», spiega enfatizzando l’importanza del match: «Non so cosa proveranno i nostri avversari nell’affrontare il blasone del Milan, ma so cosa proveremo noi. Sul campo dovremo cercare di comandare la partita, palleggiare bene ed essere sempre pericolosi. Avremo di fronte un tridente offensivo di grande livello, chiunque giocherà nel Tottenham. Per questo sarà importante essere molto attenti anche in fase difensiva. Contro il Torino, dopo il gol, abbiamo fatto meglio: ma è chiaro che serve un altro livello e noi dovremo essere attenti e molto intensi». Poi prova a spingersi oltre: «Crediamo di essere all’altezza del Tottenham e di poter passare il turno. Vincere la Champions potrebbe essere un sogno, ma noi siamo bravi a credere nei sogni. Però serve fare un passo per volta».

Parola di Capello

«Se scendi in campo con paura e timore, non hai serenità e giochi male. Anche il Tottenham, nell'ultima partita a Leicester, è apparso in difficoltà: sono mancati il centrocampo e la fase difensiva. Gli inglesi, che hanno ottimi giocatori come Kane, possono creare grossi, grossi problemi al Milan, che deve stare molto attento alla fase offensiva perché, quando deve difendere, il Tottenham qualche problema ce l'ha», ha detto l’ex allenatore del Milan (e dell’Inghilterra) Fabio Capello, intervenendo a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai ed evidenziando come serva una squadra coraggiosa. Oggi alle 21 si gioca anche un’altra gara, la supersfida Paris Saint Germain-Bayern. Anche lì, vietato aver paura.