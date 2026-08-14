Arriva Carta, un “lungo” veneto per l’Esperia 

La rivoluzione esperina prosegue anche a Ferragosto. Dopo gli inserimenti di Gallizzi, Sanna e De Gregori, seguiti dalle conferme di Locci, Manca e Cabriolu, il club di via Pessagno aggiunge peso e qualità al reparto lunghi con l’ingaggio di Riccardo Carta, ala/pivot di 203 centimetri che nell’ultima stagione ha militato in Serie B Nazionale con la canotta di Orzinuovi.

A dispetto del cognome tipicamente sardo, Carta arriva da Thiene (provincia di Vicenza), dove è nato il 1° luglio 2003. Dopo aver affrontato una trafila giovanile di alto livello, tra Virtus Bologna e Reggiana, nel 2022 ha iniziato il suo percorso senior a Imola, in B Nazionale. Categoria in cui ha saputo ritagliarsi uno spazio anche negli anni seguenti tra Crema, Fabriano, Agrigento e, nell’ultima annata, Orzinuovi.

Lungo versatile, Carta è a suo agio sia vicino a canestro, che oltre l’arco, dove sa rendersi pericoloso con la mano mancina. Caratteristiche che lo rendono complementare a Tommaso De Gregori, pivot dallo stile di gioco più interno.

Completato il reparto lunghi, la dirigenza è ora alla ricerca della ciliegina sulla torta sul mercato, ovvero un giocatore straniero in grado di fare la differenza.

Sul fronte delle conferme, è scontata la permanenza in rossoblù di Simone Pili, ala del 2005 che nell’ultima stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di coach Federico Manca. Si va verso la separazione con Riccardo Picciau, sempre più assorbito dagli impegni professionali extra basket, mentre è ancora in bilico il rinnovo dell’esterno Alessandro Potì.

Xaxa a Sa Duchessa

Federico Xaxa-Cus Cagliari: un binomio inscalfibile. Il tecnico quartese siederà sulla panchina universitaria anche nel prossimo campionato di A2 Femminile, per la quindicesima stagione complessiva e l’undicesima consecutiva. L’obiettivo dichiarato è provare a inserirsi nella parte alta della classifica e conquistare i playoff promozione.



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