Arriva Caronte-bis, oggi nell’Isola picchi fino a 46 gradi 

Nuova fiammata di Caronte da oggi, con temperature eccezionalmente alte e picchi fino a 46 gradi. «Il disagio bioclimatico sarà molto forte, in particolar modo nei settori orientali e meridionali», spiega il Centro Meteo Sardegna. Tra domani e mercoledì è atteso l’arrivo del maestrale, e si segnala un deciso calo delle temperature su alcune zone (principalmente settentrionali, occidentali e interne).

I dati

Ieri – secondo le rilevazioni di Arpa Sardegna – la città più calda è stata Iglesias (42.1 gradi), a seguire, Orani (41.7), e Uras (41.5). A Cagliari-Pirri toccati i 38.4 gradi. La più bassa a Santa Teresa di Gallura (31.7).

Il nostro clima è sempre più tropicale e il nuovo anticiclone scalderà molto anche i mari, il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici prevede per fine luglio l’acqua a 32 gradi, più calda di quella del Mar dei Caraibi. «Si tratta – spiega Mattia Gussoni, meteorologo di ilMeteo.it del «gravissimo problema delle Mhw, le ondate di calore marino, sempre più frequenti, con l’acqua del mare che bolle. Ce ne accorgiamo facendo il bagno ormai da anni, ma questo 2023 sembra ancora peggio del 2022».

Le previsioni

Ecco in dettaglio le previsioni per i primi quattro giorni della settimana diffuse dal Centro Meteo Sardegna. Oggi cieli tendenzialmente velati, con frequenti annuvolamenti nei settori settentrionali/centro-occidentali. Temperature diffusamente molto elevate, con picchi localmente superiori ai 46 gradi nei settori orientali e meridionali, generalmente compresi fra 40 a 45 gradi, nelle restanti zone. Venti sostenuti da sud-ovest, con raffiche localmente fino a burrasca. È atteso un forte calo dei tassi di umidità.

Domani, cieli irregolarmente nuvolosi, non si esclude la possibilità di locali piovaschi. Temperature in forte calo su tutto il territorio, con valori massimi fino a 37/38 gradi nei settori centro-orientali e sud-orientali, 35/36 gradi nel Campidano di Cagliari, 33/34 gradi nei settori centro-occidentali, 32/33 gradi nei settori sud-occidentali e nord-orientali, 30/31 gradi nei settori nord-occidentali. Venti forti da nord ovest, con raffiche fino a burrasca (meno marcate nella pianura ogliastrina).

Mercoledì, cieli sereni o poco nuvolosi; temperature in ulteriore lieve calo, con valori fino a 31/32 gradi nella pianura ogliastrina; 29/30 gradi nel Campidano e nel Sulcis-Iglesiente, 27/28 gradi nelle restanti zone. Venti sostenuti da nord ovest, con raffiche fino a burrasca forte.

Giovedì cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in lieve aumento (fino a 2/3 gradi in più, rispetto al giorno precedente), fatta eccezione per la pianura ogliastrina, in cui risultano stazionarie. Venti sostenuti, con raffiche anche forti ma in progressiva attenuazione.

La situazione

L’Italia continua a fare i conti con gli sbalzi feroci del clima di questa prima parte d’estate e se il Meridione è arroventato, per oggi in sei regioni settentrionali già colpite nei giorni scorsi è stato diramato l’allerta giallo della Protezione civile per piogge e rovesci.

Stretta tra i temporali, le grandinate – ben 46, con vere e proprie palle di ghiaccio cadute tra sabato e ieri sul fronte padano – il vento che ha abbattuto alberi e pali della luce al Centro-Nord e la morsa di Caronte che continua ad arroventare il Centro-Sud.

Ne ha parlato anche il Papa ieri all’Angelus. Francesco ha posto l’accento anche sugli «eventi climatici estremi» , con da una parte «ondate anomale di caldo» e« devastanti incendi», e dall’altra «nubifragi e inondazioni, come quelle che hanno flagellato nei giorni scorsi la Corea del Sud». Dice: «Rinnovo il mio appello ai responsabili delle Nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare».

