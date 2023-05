Arriva Calderoli, il Consiglio si divide 

L’appuntamento è fissato per le 11 ma si sa già che qualche sedia resterà vuota. All’incontro tra Roberto Calderoli e i capigruppo del Consiglio regionale parteciperà solo la maggioranza: i partiti di opposizione hanno confermato ieri, in un’animata conferenza stampa, l’intenzione di disertare il confronto col ministro degli Affari regionali, dedicato ai temi dell’autonomia differenziata.

L’affondo

Respinto al mittente dunque l’invito del presidente del parlamento sardo, Michele Pais, che aveva chiesto agli esponenti del centrosinistra e dei Cinquestelle di ripensarci: «È uno sgarbo istituzionale, una scelta incomprensibile», ribadisce perciò Pais. In realtà, è stato precisato ieri nell’incontro con la stampa, una delegazione dei gruppi di minoranza si recherà a salutare Calderoli, appunto per una questione di etichetta istituzionale e per sottolineare che l’Aventino non deriva da avversioni personali nei confronti del ministro. Ma in ogni caso, conclusi i convenevoli, i consiglieri d’opposizione non si tratterranno per l’incontro tra Calderoli e i capigruppo.

Una delle motivazioni della scelta, ha spiegato il presidente del gruppo Pd Gianfranco Ganau, risiede proprio nelle modalità di organizzazione del vertice. «A oggi – diceva in mattinata l'ex presidente del Consiglio – ancora non è arrivato ai consiglieri nessun invito a partecipare. Si sarebbe potuta convocare una seduta informale dell'Aula e accogliere il ministro in un altro modo: per come è stato organizzato, questo non è un confronto sull’autonomia differenziata ma una passerella elettorale». «Un caffè col ministro», ironizza Eugenio Lai (Alleanza Verdi-Sinistra): «Un tentativo della maggioranza di coprire la posizione ambigua della Regione sull’autonomia differenziata». Oltre al metodo, infatti, resta la distanza sul merito: il disegno di legge proposto dallo stesso Calderoli, per l'attuazione dell’articolo 116 della Costituzione sul trasferimento di competenze alla regioni ordinarie, secondo Lai è «del tutto sbagliato e contraria agli interessi della Sardegna. Per questo non abbiamo niente da contrattare col ministro».

Anche per Alessandro Solinas (M5S) di autonomia differenziata si dovrebbe parlare «nelle aule istituzionali: altro che sgarbo, il nostro è invece un gesto di assoluto rispetto per l’assemblea di cui facciamo parte. Non faremo i figuranti a un evento della Lega». E il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus punta il dito sul doppio ruolo di Michele Pais, presidente del Consiglio ma anche neo coordinatore regionale del partito di Salvini: «Avevamo stigmatizzato il fatto che un doppio incarico potesse essere lesivo delle istituzioni», ha affermato Agus, «e come volevasi dimostrare, alla prima occasione Pais ha scelto il suo partito e non l'istituzione».