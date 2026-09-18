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Isili.
19 settembre 2026 alle 00:25

Arriva “Artis e Ortus”, vetrina d’eccellenza 

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Domani Isili si prepara ad accogliere visitatori e appassionati da tutta la Sardegna per il quinto appuntamento con “Artis e Ortus” forte del successo delle scorse edizioni. «Con questo appuntamento Isili mostra la sua parte migliore, le sue radici più profonde e la sua straordinaria vivacità», ha detto il sindaco Luca Pilia, «è una vetrina d’eccellenza per le nostre tradizioni artigianali, che da secoli rappresentano la nostra identità, e per le eccellenze orticole locali». I visitatori potranno percorrere le vie del paese immergendosi nella tradizione, nell’arte e nei sapori per celebrare l’autenticità, la cultura e le eccellenze del territorio. Saranno interessate da esposizioni, mostre, laboratori, musica e tanto altro. Sono circa un centinaio gli espositori provenienti da tutta l'isola e oltre dieci punti ristoro che proporranno piatti tipici ma anche cibi da Strada. Il cartellone degli eventi unisce intrattenimento, cultura e folklore per tutte le età, dalle Maschere tradizionali de l Carnevale Sardo, alle Street Band, ai concerti al canto corale e alla musica itinerante. Tante le esposizioni di fotografia e pittura, di costumi tradizionali sardi e della Tessitura locale. Porte aperte nelle case più antiche del paese ma anche del museo e del nuraghe, nonché del patrimonio storico e archeologico.

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