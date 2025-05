Arriva al residence e sparisce, per i pm è sequestro di persona 

PRATO. La procura indaga per sequestro per la scomparsa della 30enne romena Denisa Maria Adasi, di cui non si hanno notizie dal 16 maggio, il giorno dopo il suo arrivo a Prato. Una nota degli inquirenti spiega che «alcune risultanze investigative al vaglio della procura depongono per ritenere che» la donna «temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell’ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede». La donna «è risultata risiedere al residence Ferrucci» prenotato sino a domenica. L’ultima notizia sulla donna risale «alle 23.30» del 16.

