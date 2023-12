Arriva “AccendiAmo il Natale!” 

Il paese si prepara al periodo più bello dell’anno in grande stile. Domenica le strade di Ballao verranno animate da luci, colori e musica con l’edizione 2023 di “AccendiAmo il Natale!”. Il mercatino hobbistico di artigianato creativo ed enogastronomico è organizzato dall’associazione culturale Flumendosa, presieduta da Luisa Lai con l’aiuto di altre due socie Flavia Vargiu e Isotta Erriu e con la collaborazione dei commercianti.

Le bancarelle verranno allestite lungo via Cagliari, vicino al municipio e in via Flumendosa. Un lungo percorso con gli stand di numerosi espositori e punti ristoro. I visitatori potranno fare acquisti e assaporare i prodotti tipici del territorio. Ma la magia della giornata sarà vissuta principalmente dai più piccoli visto che il paese sarà allestito come un grande villaggio di Babbo Natale, con gonfiabili e una giostrina. «Abbiamo voluto creare un’iniziativa per dare il massimo divertimento ai bambini», spiegano dall’organizzazione. AccendiAmo il Natale partirà dalle 10 con l’apertura degli stand. Dalle 15 si potrà assistere all’animazione per adulti e piccini. Non mancherà la musica ad allietare la giornata di festa.

RIPRODUZIONE RISERVATA