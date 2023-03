Arriva a Cagliari Ammaniti con Indovina 

Campione di incassi in libreria, regista per due serie tv targate Sky (l’ultima tratta dal suo successo letterario “Anna”), il 31 marzo, venerdì della prossima settimana, Niccolò Ammaniti arriva a Cagliari per presentare il suo ultimo best seller targato Einaudi: “La vita intima”. L’appuntamento è per le 18 all’Exma di via San Lucifero con il Festival Sulla Terra Leggeri. A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Paola Soriga mentre le letture saranno dell’attrice Lorenza Indovina. Ammaniti e Indovina sono marito e moglie. L’incontro si terrà nel piazzale, l’ingresso è gratuito e libero sino ad esaurimento dei posti.

Il romanzo

Lo scrittore romano, già vincitore del Premio Strega e da sempre considerato una delle penne più talentuose della narrativa italiana, mette al centro di tutta la nuova narrazione Maria Cristina Palma: ex modella, vedova di uno scrittore e attuale moglie del premier nonché donna più bella al mondo, grazie ai calcoli di uno dei tanti algoritmi che dominano la nostra realtà quotidiana. Un’esistenza controllata da uno staff onnipresente che valuta e pianifica ogni gesto della first lady, con il sacro timore degli haters. Finché un video irrompe nella chat del suo telefono, una miccia esplosiva che nell’arco narrativo di una settimana potrebbe radere tutto al suolo. O liberarla dalla paura.

Il podcast su Radiolina

In occasione dell’uscita del romanzo “La vita intima”, L’Unione Sarda aveva ospitato nelle sue pagine un’ampia intervista a Niccolò Ammaniti che pochi giorni dopo era stato ospite di una puntata mattutina di “Caffe Corretto”, il programma quotidiano condotto quella settimana dal nostro giornalista Francesco Abate in compagnia dello scrittore e critico letterario Francesco Musolino. Quella intensa chiacchierata è disponibile nella sezione podcast di Radiolina sia sul sito internet www.radiolina.it , sia nell’app per dispositivi mobile L’Unione Digital.