“Arrisu” al via con Beppe Braida 

L’arte della comicità sa regalare momenti di svago e spensieratezza ma può essere anche la chiave di volta per una crescita culturale, sociale ed economica di una comunità. È con questa convinzione che nasce il Festival “Arrisu – Comedy a Teatro”, che accompagnerà gli abitanti di Decimomannu, ma anche tutti gli altri cittadini che avranno piacere di assistere agli spettacoli, durante questa stagione autunnale, con 4 artisti locali e 4 nomi di livello nazionale. Da Beppe Braida a Ignazio Deligia, da Gianpiero Perone a Massimiliano Puddu, da Stefano Chiodaroli a Federica Seddaiu, da Max Pieriboni a Luca Tramatzu: un repertorio lungo e articolato, studiato appunto con la volontà di andare incontro a diversi tipi di umorismo.

Primo appuntamento questa sera alle 19.30 proprio con Beppe Braida, che porta in scena il suo nuovo spettacolo: “Piano B”, che poi sarebbe… il Piano Braida! Due ore di show a ritmi vertiginosi.