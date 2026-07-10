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Radiolina.
11 luglio 2026 alle 00:12

Arrexini Music Contest, live da Ussaramanna  

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Condotto da Ruido (al secolo Fabio Leoni) Mc, Dj & Producer e storico componente del gruppo isolano rap Sa Razza, stasera in diretta su Radiolina da Ussaramanna la serata finale del festival Arrexini Music Contest in cui verrà proclamato il vincitore assoluto dell’intera manifestazione. L’edizione 2026 ha confermato una formula che unisce la tutela linguistica alle tendenze sonore contemporanee e mette al centro l’identità isolana attraverso le canzoni degli artisti in gara.

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