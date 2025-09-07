VaiOnline
Telecomando
08 settembre 2025 alle 00:34

“Arrexini Contest” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Focus su “Arrexini Music Contest”, il festival dedicato alla musica Sarda, in questo nuovo appuntamento di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti Sardi, curato e condotto da Ruido su Videolina alle 22.30. Negli studi di Piazza L’Unione Sarda a Cagliari, il vincitore della finalisima del 9 Agosto a Villanovaforru, Antonio Meleddu in arte Bandito. L’artista, già noto a Radiolina, si è guadagnato pienamente questa significativa vittoria. Il suo trionfo rappresenta un passo fondamentale per la promozione culturale dell'Isola. «Materialmente sono il vincitore del festival, però in realtà ciò che sta vincendo è secondo me la cultura, la lingua, il fatto che tramite queste iniziative venga promossa la nostra terra».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 