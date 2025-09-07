“Arrexini Contest” 

Focus su “Arrexini Music Contest”, il festival dedicato alla musica Sarda, in questo nuovo appuntamento di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti Sardi, curato e condotto da Ruido su Videolina alle 22.30. Negli studi di Piazza L’Unione Sarda a Cagliari, il vincitore della finalisima del 9 Agosto a Villanovaforru, Antonio Meleddu in arte Bandito. L’artista, già noto a Radiolina, si è guadagnato pienamente questa significativa vittoria. Il suo trionfo rappresenta un passo fondamentale per la promozione culturale dell'Isola. «Materialmente sono il vincitore del festival, però in realtà ciò che sta vincendo è secondo me la cultura, la lingua, il fatto che tramite queste iniziative venga promossa la nostra terra».