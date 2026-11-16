In un confronto durato mezz’ora hanno chiesto per ben tre volte le dimissioni dei vertici di È-comune, rivolgendosi ai rappresentanti politici del Comune chiedendo che facciano valere il loro ruolo di controllo sulla società. Ieri mattina i lavoratori di È-comune, che gestisce il servizio di igiene urbana a Nuoro, hanno dato vita al sit-in davanti al Municipio, accolti dal sindaco Emiliano Fenu e dall’assessora al personale Mariangela Crabolu. Al centro della protesta gli 80 mila euro di arretrati per il lavoro notturno e il mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo raggiunto in Prefettura. Soltanto ieri, dopo settimane di attesa, l’azienda ha trasmesso una lettera con una prima proposta di conteggi forfettari (al ribasso) senza chiarire i criteri utilizzati. Una comunicazione giudicata tardiva e insufficiente dai sindacati.Cgil e Cisl hanno spiegato che i primi calcoli non sono stati predisposti per tutti i lavoratori, ma riguardano le potenziali ore e non ancora tutti gli elementi di dettaglio. Fenu ha illustrato la proposta che «prevede una rateizzazione dei pagamenti fino ad aprile-maggio, non oltre il 30 giugno». Il primo cittadino ha parlato di incomprensioni sui conteggi, ribadendo «la disponibilità dell’amministrazione al dialogo». Spiegazioni che non hanno placato la protesta. «Il problema è l’azienda, che non vuole venire al confronto», hanno ribadito i lavoratori. «A me spettavano 1.800 euro, oggi mi dicono che sono 1.100. Ma in base a cosa?». Da qui la richiesta di conteggi trasparenti e documenti: «Noi vogliamo i fogli che ci hanno fatto firmare sulle presenze. Dobbiamo fidarci sulla parola?». Le contestazioni riguardano anche i buoni pasto elettronici, che da circa sei mesi non verrebbero accreditati, nonostante risultino in busta paga, e le condizioni dei mezzi di lavoro, giudicati inadeguati e poco sicuri.

Duro il giudizio dei sindacati, che denunciano mancanza di rispetto, trasparenza e comunicazione da parte della società. Da qui la richiesta del cambio di governance: «Serve un segnale dalla politica». E l’avviso: «Subito i conteggi o blocchiamo il servizio».

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