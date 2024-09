Arresto differito per chi aggredisce i medici 

L’arresto in flagranza differita per fermare le aggressioni al personale sanitario-, è la ricetta del ministro della Salute Orazio Schillaci, in accordo con con suo collega della Giustizia Carlo Nordio, dopo gli ultimi gravi episodi registrati all’ospedale di Foggia. Una misura proposta dagli stessi medici, che si dicono soddisfatti ma sottolineano la necessità di controlli per assicurarne l’applicazione. E gli infermieri chiedono che siano rafforzati i presidi di polizia negli ospedali, garantendo un servizio 24 ore su 24.

«Problema culturale»

La flagranza differita è nata con Dl 28 del 2003 contro la violenza durante le manifestazioni sportive: in caso di reati violenti, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto, si considera comunque in flagranza chi risulta autore del gesto attraverso video o fotografie, purché l’arresto scatti entro 48 ore dal fatto. L’istituto ora sarà allargato anche a chi aggredisce i camici, ha detto Schillaci alla riunione di ieri con gli Ordini professionali sanitari, precisando che a breve ci sarà un confronto con i sindacati. Il ministro ha ricordato che lo scorso anno sono state aumentate le pene per gli atti violenti ed è stata istituita la procedibilità d’ufficio, ma «questo come è evidente non è più sufficiente». Schillaci, che ha anche incontrato il ministro dell’Interno Piantedosi, ha aggiunto che «i posti di polizia nell’ultimo anno sono aumentati in maniera significativa, e quindi il governo è sul pezzo, ma si tratta anche di un problema culturale».

Tentato omicidio

La Federazione degli ordini dei medici, che apprezza il «segno dell’attenzione del governo», chiede «oltre a sistemi di videosorveglianza, anche procedure di controllo degli accessi alle strutture sanitarie. E la Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche raccomanda di «rafforzare anche la procedibilità d’ufficio, oggi poco utilizzata». Intanto ieri è stato arrestato per tentato omicidio un uomo sospettato di avere aggredito e ferito, durante un tentativo di rapina, una dottoressa che stava per prendere servizio in un ospedale a Torino. La donna, aggredita con un coltello, aveva riportato ferite a una mano ed escoriazioni.

