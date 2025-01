«Arresti in Iran? Così il regime libera i terroristi» 

Ha l’Iran e l’antica Persia nel cuore e anche nel sangue ma non ci ha potuto mai mettere piede perché non riconosce l’attuale governo come legittimo e perché suo padre non vi fece ritorno dal 1981 dopo la grande manifestazione di piazza del 20 giugno contro gli ayatollah in cui perirono decine di persone e alcune centinaia rimasero ferite. Virginia Pishbin, 42 anni, nata e cresciuta a Sassari, medico nel Laboratorio analisi dell’ospedale San Francesco di Nuoro, è la presidente dell’associazione Giovani iraniani residenti in Italia.

Dall’Isola guarda al suo Paese d’origine con occhi disincantati, ha notizie che arrivano da diversi canali interni e attraverso il Consiglio nazionale della resistenza iraniana in Italia, guidato da Maryam Rajavi (che «condanna fermamente la presa in ostaggio della signora Cecilia Sala, una giornalista italiana che si trova nel carcere di Evin dal 19 dicembre»), in prima linea per informare su quanto accade a Teheran. Soprattutto, la sua è una visione senza intercessioni e non diplomatica.

Il caso della giornalista Cecilia Sala ha riportato in primo piano la questione dei diritti delle persone in Iran e il famigerato carcere di Evin.

«La giornalista è stata privata della libertà, cosa che non è strana in Iran. Qualunque occidentale può essere fermato e assaporare il carcere del regime, anche senza motivo. Nella prigione di Evin vengono brutalizzati ragazzi e ragazze. Avveniva con lo Scià, da parte della Savak, la polizia segreta. Mio zio venne arrestato e torturato allora. E accade ancora oggi».

Vuol dire che noi occidentali abbiamo una visione edulcorata di quello che accadeva prima del 1979 e di quello che accade oggi?

«Da “Nessuno tocchi Caino” fino ad Amnesty International, tutti hanno portato avanti campagne di sensibilizzazione su ciò che accade a Evin. I Pasdaran continuano a rendere alcuni bracci di Evin assolutamente famigerati per la brutalità e le torture. E poi non viene meno e anzi impera la diplomazia degli ostaggi».

Anche lei dunque propende per la tesi che in Iran si arrestino gli occidentali per avere merce di scambio con i detenuti iraniani negli altri Paesi, peraltro finiti in carcere per reati gravi?

«Alla fine quella della diplomazia degli ostaggi è la politica che l’Iran ha perpetrato grazie all’accondiscendenza. Con questi metodi il regime islamico di Teheran è riuscito a liberare detenuti che si sono macchiati di gravi fatti in altri Stati e ora sono liberi. Lo ribadisce anche il Consiglio nazionale della resistenza iraniana quando dice che “il terrorismo e la presa in ostaggio delle persone sono le due leve praticate da sempre in politica estera dalla dittatura religiosa al potere in Iran, strumenti utilizzati per ricattare, ottenere vantaggi e liberare i suoi terroristi e criminali arrestati all’estero”. La comunità mondiale dovrebbe riconoscere che i capi di questo regime devono essere assicurati a un tribunale internazionale in quanto autori di crimini di guerra e terroristici, a iniziare dai Pasdaran».

Proprio Cecilia Sala, nei giorni precedenti al suo arresto, era stata a casa di un altissimo rappresentante dei Pasdaran?

«Come mai lei fosse a casa di uno capo dei Pasdaran resta una cosa da chiarire. Gli occidentali vanno in Iran nonostante il regime usi questi metodi, e non basta l’indignazione per combattere la politica europea di accondiscendenza. Nel portare avanti i nostri diritti di cittadini globali, dobbiamo essere difesi, non finire al centro di una politica in cui si vende la sicurezza delle persone. E poi questi fatti finiscono per oscurare tanto altro».

Per esempio?

«La vicenda di Cecilia Sala o altre finiscono per nascondere e renderci meno consapevoli sull’aumento delle esecuzioni che il regime iraniano sta portando avanti perché timoroso di una nuova rivolta. Siamo davanti a una polveriera che non è più gestibile dal regime, a causa della povertà della popolazione e che gli ayatollah coprono con la guerra in Medio Oriente, in cui l’Iran è dietro Hezbollah e Assad. La causa principale della crisi iraniana non è Israele ma le difficoltà nel gestire la crisi interna: nell’ultimo anno si è registrato un incremento del 16 per cento delle esecuzioni, siamo oltre mille, il 70% soltanto da luglio a dicembre, circa 695. E dall’inizio dell’anno già 12 prigionieri sono stati giustiziati nelle carcere iraniane».

Eppure l’elezione del nuovo presidente, Masoud Pezeshkian, di area riformista, aveva fatto ben sperare in Occidente.

«Le esecuzioni non sono calate da quando è salito al potere il nuovo presidente. Non bisogna dimenticare che riformisti e oltranzisti sono due ali dello stesso regime. Facendo una carrellata degli ultimi presidenti, moderati o no, l’atteggiamento non è cambiato. Stiamo parlando di un regime che massacra i più giovani fiori del suo territorio. Ci sono state sedicenni picchiate e violentate. Oggi le donne iraniane hanno un ruolo centrale nella lotta alla resistenza agli Ayatollah. Siamo vicini alla cinquantesima settimana in cui le detenute di Evin portano avanti lo sciopero della fame, ogni martedì: protestano, con canti e slogan, contro le esecuzioni capitali, giurando di resistere fino alla fine. È un modo per combattere la misoginia legalizzata che Maometto non ha voluto, perché sono precetti che sono stati fatti diventare legge, mentre ancora oggi è possibile che musulmani, cattolici, buddisti preghino insieme. Bisogna lottare per la libertà di pregare il Dio che si vuole».

