Arrestato un latitante pakistano 

Trentacinque anni, pakistano, Gul Touseef era ricercato in tutta Italia in base a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Belluno Enrica Marson su richiesta della locale Procura. Grave l’accusa: avrebbe costretto una disabile a subire rapporti sessuali dopo essersi introdotto di nascosto nel cuore della notte nella struttura di accoglienza che ospita la donna in un centro abitato del nord Italia.

Tousef ha capito che per lui si stavano per aprire le porte del carcere e si è reso latitante: è scappato facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga è finita a Dolianova: i carabinieri della Compagnia, al comando del capitano Luca Delle Vedove, avevano ricevuto un’informativa secondo la quale l’indagato aveva scelto il Sud Sardegna per la allontanarsi il più possibile da Belluno e così hanno organizzato una serie di appostamenti.

In effetti la segnalazione si è rivelata corretta: i militari alcuni giorni fa hanno arrestato Gul Touseef, che adesso si trova rinchiuso nel carcere di Uta in attesa di essere trasferito nel Nord Italia.

L’indagine

Stando ai risultati dell’indagine dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, Touseef sarebbe stato ospitato da alcuni connazionali che abitano da diverso tempo nel Parteolla. Non è dato sapere se gli extracomunitari residenti nel paese sapessero il reale motivo della fuga di Touseef o se fossero soltanto spinti dal desiderio di aiutare un loro compatriota. Certo, poteva destare qualche sospetto il fatto che Gul Tousee, una volta arrivato in Sardegna e raggiunta la loro località, non abbia messo il naso fuori di casa per oltre un mese. Sepolto vivo, nella speranza che il caso giudiziario in qualche modo si sgonfiasse e magari in attesa di una fuga a più lunga gittata. Un piano fallito grazie all’intervento degli uomini dell’Arma.

La Procura di Belluno, stando all’informativa inviata in Sardegna, ha pochi dubbi sulla colpevolezza del pakistano rispetto alla violenza sessuale della quale è accusato. A corredo della richiesta di custodia cautelare in carcere firmata dal gip, ci sono le risultanze degli interrogatori e delle comparazioni genetiche delle tracce lasciate dal pakistano nella comunità alloggio in cui si ritiene si siano verificati i fatti. Secondo il gip del Tribunale di Belluno, poi, ci sarebbe il pericolo di recidiva del reato. Da qui l’arresto. (red. pro.)

